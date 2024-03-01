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В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

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  1. У світі

Нова Зеландія відмовилась вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

11:30, 1 березня 2024
Найжорсткіші у світі антитютюнові правила забороняли продаж тютюну особам, народженим після 1 січня 2008 року.
Нова Зеландія відмовилась вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням
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Нова Зеландія скасувала закон, який забороняв продаж сигарет поколінню громадян, які народилися після 2008 року. Про це повідомляє dpa.

Новий коаліційний уряд країни зробив це в терміновому порядку.

«Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки ефективно працюють ініціативи з відмови від куріння, потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності», — заявила помічниця міністра охорони здоровʼя Кейсі Костелло.

Вона запевнила, що уряд, як і раніше, прагне зробити країну «вільною від тютюнового диму».

Як відомо, закон мав набути чинності в липні цього року.

Він передбачав заборону на продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2008 року. Крім того, новий закон мав би скоротити вміст нікотину в тютюнових виробах і зменшити кількість роздрібних торговців тютюном на понад 90%.

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