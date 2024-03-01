Нова Зеландія відмовилась вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія скасувала закон, який забороняв продаж сигарет поколінню громадян, які народилися після 2008 року. Про це повідомляє dpa.
Новий коаліційний уряд країни зробив це в терміновому порядку.
«Минулий уряд рухався до неперевіреного режиму, який ігнорував те, наскільки ефективно працюють ініціативи з відмови від куріння, потенційні недоліки заборонного підходу для курців, роздрібних торговців і злочинності», — заявила помічниця міністра охорони здоровʼя Кейсі Костелло.
Вона запевнила, що уряд, як і раніше, прагне зробити країну «вільною від тютюнового диму».
Як відомо, закон мав набути чинності в липні цього року.
Він передбачав заборону на продаж тютюнових виробів усім, хто народився після 1 січня 2008 року. Крім того, новий закон мав би скоротити вміст нікотину в тютюнових виробах і зменшити кількість роздрібних торговців тютюном на понад 90%.
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