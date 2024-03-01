Новая Зеландия отказалась вводить запрет на продажу табака будущим поколениям

Новая Зеландия упразднила закон, запрещавший продажу сигарет поколению граждан, родившихся после 2008 года. Об этом сообщает dpa.
Новое коалиционное правительство страны сделало это в срочном порядке.
«Прошлое правительство двигалось к непроверенному режиму, который игнорировал то, насколько эффективно работают инициативы по отказу от курения, потенциальные недостатки запретительного подхода для курящих, розничных торговцев и преступности», — заявила помощница министра здравоохранения Кейси Костелло.
Она заверила, что правительство по-прежнему стремится сделать страну «свободной от табачного дыма».
Как известно, закон должен вступить в силу в июле этого года.
Он предусматривал запрет на продажу табачных изделий всем родившимся после 1 января 2008 года. Кроме того, новый закон должен сократить содержание никотина в табачных изделиях и уменьшить количество розничных торговцев табаком более чем на 90%.
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