Новая Зеландия отказалась вводить запрет на продажу табака будущим поколениям

Самые жесткие в мире антитабачные правила запрещали продажу табака лицам, рожденным после 1 января 2008 года.

Новая Зеландия упразднила закон, запрещавший продажу сигарет поколению граждан, родившихся после 2008 года. Об этом сообщает dpa.

Новое коалиционное правительство страны сделало это в срочном порядке.

«Прошлое правительство двигалось к непроверенному режиму, который игнорировал то, насколько эффективно работают инициативы по отказу от курения, потенциальные недостатки запретительного подхода для курящих, розничных торговцев и преступности», — заявила помощница министра здравоохранения Кейси Костелло.

Она заверила, что правительство по-прежнему стремится сделать страну «свободной от табачного дыма».

Как известно, закон должен вступить в силу в июле этого года.

Он предусматривал запрет на продажу табачных изделий всем родившимся после 1 января 2008 года. Кроме того, новый закон должен сократить содержание никотина в табачных изделиях и уменьшить количество розничных торговцев табаком более чем на 90%.

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