Какой праздник 1 марта: все об этом дне

В пятницу, 1 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня Всемирный день молитвы — важный для христианства праздник, объединяющий женщин-христианок во всем мире, подчеркивающий силу молитвы и ее влияние на общины.
Также отмечается в этот день Всемирный день гражданской обороны. Событие было начато в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны. Дату выбрали не случайно, а в честь получения МОСО межправительственного статуса и закрепления устава организации.
А еще 1 марта Всемирный день иммунитета и День благодарения сотрудникам.
Кроме этого, 1 марта: День независимости Боснии и Герцеговины, День движения за независимость Кореи, Национальный день цветных женщин в США, в Великобритании – День святого Дэвида, День пива в Исландии.
Верующие чтят память святой преподобномученицы Евдокии.
Памятные даты:
- 1912 - В Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета (высота 460 м);
- 1918 - Войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков;
- 1928 - В США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F;
- 1941 - Вышло в эфир первое коммерческое FM-радио - радиостанция W47NV в Нэшвилле;
- 1943 - В Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы;
- 1947 - Начал свою деятельность Международный валютный фонд;
- 1961 - Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира;
- 1976 - Парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;
- 1991 - Шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева);
- 1995 - В ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;
- 1998 - Вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной
- 2000 - компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.
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