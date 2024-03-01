Какой праздник 1 марта: все об этом дне

1 марта – Всемирный день молитвы.

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В пятницу, 1 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня Всемирный день молитвы — важный для христианства праздник, объединяющий женщин-христианок во всем мире, подчеркивающий силу молитвы и ее влияние на общины.

Также отмечается в этот день Всемирный день гражданской обороны. Событие было начато в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны. Дату выбрали не случайно, а в честь получения МОСО межправительственного статуса и закрепления устава организации.

А еще 1 марта Всемирный день иммунитета и День благодарения сотрудникам.

Кроме этого, 1 марта: День независимости Боснии и Герцеговины, День движения за независимость Кореи, Национальный день цветных женщин в США, в Великобритании – День святого Дэвида, День пива в Исландии.

Верующие чтят память святой преподобномученицы Евдокии.

Памятные даты:

1912 - В Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом с самолета (высота 460 м);

1918 - Войска УНР и Германии освободили Киев от большевиков;

1928 - В США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 - Вышло в эфир первое коммерческое FM-радио - радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 - В Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы;

1947 - Начал свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 - Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира;

1976 - Парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;

1991 - Шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачева);

1995 - В ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 - Вступило в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной

2000 - компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) приняли план слияния в платежную систему PayPal.

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