Яке свято 1 березня: все про це день

1 березня — Всесвітній день молитви.

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У п’ятницю, 1 березня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Сьогодні Всесвітній день молитви — важливе для християнства свято, яке об'єднує жінок-християнок в усьому світі, воно підкреслює силу молитви та її вплив на громади.

Також відзначають в цей день Всесвітній день цивільної оборони. Подія була започаткована 1990 року за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. Дату обрали не випадково, а на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації.

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету та День подяки співробітникам.

Крім цього, 1 березня: День незалежності Боснії і Герцеговини, День руху за незалежність Кореї, Національний день кольорових жінок у США, у Великій Британії - День святого Девіда, День пива в Ісландії.

Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії.

Пам’ятні дати:

1912 - У Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснив перший стрибок із парашутом із літака (висота 460 м);

1918 - Війська УНР і Німеччини звільнили Київ від більшовиків;

1928 - У США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 - Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо - радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 - У Нью-Йорку проведено масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 - Розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 - Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру;

1976 - Парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки ставало обов'язковим;

1991 - Шахтарі Донбасу почали страйк, уперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 - В ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 - Набула чинності угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною.

2000 - Компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) і X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття в платіжну систему PayPal.

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