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Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Адвокатів пропонують забронювати, аби не зривати судові процеси – правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати у правках до закону про мобілізацію підняли питання бронювання адвокатів.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон

Також Європарламент наголошує, що процес вступу України до ЄС базуватиметься на заслугах, і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією.

  1. Суспільство

Яке свято 1 березня: все про це день

10:14, 1 березня 2024
1 березня — Всесвітній день молитви.
Яке свято 1 березня: все про це день
Фото: Shutterstock
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У п’ятницю, 1 березня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Сьогодні Всесвітній день молитви — важливе для християнства свято, яке об'єднує жінок-християнок в усьому світі, воно підкреслює силу молитви та її вплив на громади.

Також відзначають в цей день Всесвітній день цивільної оборони. Подія була започаткована 1990 року за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. Дату обрали не випадково, а на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації.

А ще 1 березня Всесвітній день імунітету та День подяки співробітникам.

Крім цього, 1 березня: День незалежності Боснії і Герцеговини, День руху за незалежність Кореї, Національний день кольорових жінок у США, у Великій Британії - День святого Девіда, День пива в Ісландії.

Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії.

Пам’ятні дати:

  • 1912 - У Сент-Луїсі Альберт Беррі здійснив перший стрибок із парашутом із літака (висота 460 м);
  • 1918 - Війська УНР і Німеччини звільнили Київ від більшовиків;
  • 1928 - У США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;
  • 1941 - Вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо - радіостанція W47NV у Нешвіллі;
  • 1943 - У Нью-Йорку проведено масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;
  • 1947 - Розпочав свою діяльність Міжнародний валютний фонд;
  • 1961 - Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру;
  • 1976 - Парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки ставало обов'язковим;
  • 1991 - Шахтарі Донбасу почали страйк, уперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);
  • 1995 - В ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;
  • 1998 - Набула чинності угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною.
  • 2000 - Компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) і X.com (Ілон Маск) ухвалили план злиття в платіжну систему PayPal.

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