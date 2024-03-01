Володимир Зеленський затвердив персональний склад Конкурсної комісії з відбору суддів КСУ

До складу цієї комісії призначений зокрема відомий суддя із США Богдан Футей.

Фото: Офіс Президента

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Президент Володимир Зеленський підписав указ №139/2024 про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент, Зеленський постановив:

- затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;

- утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;

- конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.

Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано:

- Указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України";

- Указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".

Також затверджено склад Конкурсної комісії з відбору суддів КСУ. Конкурсна комісія має забезпечити проведення відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою Президента.

До складу комісії увійшли:

Лазур Ярослав Володимирович – декан юридичного факультету Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Лотюк Ольга Степанівна – завідувач кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Скрипнюк Олександр Васильович – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

Слінько Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

Футей Богдан – доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки (за згодою).

Раніше ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

Ще повідомлялося, що співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ відбудуться з 2 по 8 березня.

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