У Києві зафіксували погіршення якості повітря

1 березня у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.
КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.
Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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