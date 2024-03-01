У Києві зафіксували погіршення якості повітря

У КМДА кажуть, що ймовірно причинами стали пожежі у Київській області та слабкий вітер.

1 березня у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.

Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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