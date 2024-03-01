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  1. В Україні

У Києві зафіксували погіршення якості повітря

09:32, 1 березня 2024
У КМДА кажуть, що ймовірно причинами стали пожежі у Київській області та слабкий вітер.
У Києві зафіксували погіршення якості повітря
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1 березня у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.

Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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