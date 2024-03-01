В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

1 марта в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Об этом говорится в сообщении КГГА.
Превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.
КГГА добавляет, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха были пожары в Киевской области и слабый ветер. Поэтому вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.
Киевлянами дали несколько рекомендаций по ухудшению качества воздуха:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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