В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха

В КГГА говорят, что, вероятно, причинами стали пожары в Киевской области и слабый ветер.

1 марта в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.

КГГА добавляет, что вероятной причиной ухудшения качества воздуха были пожары в Киевской области и слабый ветер. Поэтому вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха.

Киевлянами дали несколько рекомендаций по ухудшению качества воздуха:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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