Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва: названа дата

Zara готовится снова открыть 50 из более чем 80 своих магазинов в Украине.

Испанский розничный гигант Zara намерен открыть магазины в Украине в начале апреля. После начала полномасштабной войны сеть магазинов закрылась и отсутствовала на украинском рынке два года.

Как сообщает Financial Times, планируется открыть 50 из более 80 магазинов в стране. 34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в частях юга и востока Украины, непосредственно пострадавших от войны.

Испанская группа постепенно откроет 20 магазинов, в том числе три магазина Zara в торговых центрах Киева, а со временем откроет 50 магазинов по всей стране.

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