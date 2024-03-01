Zara повертається в Україну після 2-річної перерви: названо дату

Zara готується знову відкрити 50 з понад 80 своїх магазинів в Україні.

Іспанський роздрібний гігант Zara планує відкрити магазини в Україні на початку квітня. Після початку повномасштабної війни мережа магазинів закрилась і була відсутня на українському ринку впродовж двох років.

Як повідомляє Financial Times, планується відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні. 34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу України, які безпосередньо постраждали від війни.

Іспанська група поступово відкриє 20 магазинів, у тому числі три магазини Zara у торгових центрах Києва, а з часом відкриє 50 магазинів по всій країні.

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