ВАКС прийматиме клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів через іКейс в електронному вигляді

Тепер НАБУ і САП треба подавати їх в електронному вигляді.

Від 1 березня Вищий антикорупційний суд розширює експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (іКейс). Тепер ВАКС прийматиме клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів через іКейс. Про це йдеться у повідомленні ВАКС.

Зазначається, що додатково до вже успішно функціонуючого прийняття клопотань про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи від детективів НАБУ та прокурорів САП в електронному форматі, ВАКС розпочинає прийняття клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів.

"Економія ресурсів, зниження витрат часу і матеріально-технічних потреб, а також їх раціональне використання в умовах воєнного стану є пріоритетними в діяльності Вищого антикорсуду", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.