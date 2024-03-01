Троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну з гастролей

З гастролей не повернулися троє артистів балетної групи Львівської опери, серед яких — двоє чоловіків призовного віку.

Львівська опера проводить службове розслідування щодо трьох артистів балету, які не повернулися разом з колективом в Україну з гастролей у Фінляндії. Зазначається, що серед них - двоє чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Zahid.net.

Не повернулися провідний соліст балету Андрій Михаліха, його дружина, солістка балету Юлія Михаліха-Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник.

Як стало відомо, балетна трупа Львівської опери протягом трьох тижнів виступала в Естонії та Фінляндії з виставою “Дон Кіхот” Людвіга Мінкуса. Зараз ця вистава запланована у Львові, проте серед її учасників немає згаданих солістів.

Прізвища артистів зникли також із сайту театру. На персональних сторінках, де раніше були їхні фото та інформація про них, з’являється помилка "404. Сторінка не існує або була видалена".

У театрі не дають коментарів, проте обіцяють випустити заяву після завершення службового розслідування.

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