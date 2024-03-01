Трое артистов Львовской оперы не вернулись в Украину с гастролей

Из гастролей не вернулись трое артистов балетной группы Львовской оперы, среди которых двое мужчин призывного возраста.

Львовская опера проводит служебное расследование по трем артистам балета, которые не вернулись вместе с коллективом в Украину из гастролей в Финляндии. Отмечается, что среди них - двое мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Zahid.net.

Не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, его жена, солистка балета Юлия Михалиха-Рома, а также балетмейстер Богдан Ключник.

Как стало известно, балетная труппа Львовской оперы в течение трех недель выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Сейчас этот спектакль запланирован во Львове, однако среди его участников нет упомянутых солистов.

Фамилии артистов исчезли с сайта театра. На персональных страницах, где раньше были их фото и информация о них, появляется ошибка "404. Страница не существует или удалена".

В театре не дают комментариев, однако обещают выпустить заявление по завершении служебного расследования.

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