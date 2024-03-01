Япония ввела новые санкции против рф

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом сообщается на сайте правительства Японии.
В "черном списке" 12 физических лиц и 36 российских предприятий.
В частности, в санкционном списке оказались глава правительства Чечни Муслим Хучиев и командир специального полка полиции имени героя рф Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев. Также Япония ввела санкции против сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, сбежавшего в прошлом году из-под домашнего ареста в Италии.
Среди попавших в новые списки санкций Японии, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация. Ограничения также вводятся против компаний "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Невая электроника" и т.д.
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