Япония ввела новые санкции против рф

Япония добавила в санкционный список 12 физических лиц и 36 российских предприятий из-за войны в Украине.

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом сообщается на сайте правительства Японии.

В "черном списке" 12 физических лиц и 36 российских предприятий.

В частности, в санкционном списке оказались глава правительства Чечни Муслим Хучиев и командир специального полка полиции имени героя рф Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев. Также Япония ввела санкции против сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, сбежавшего в прошлом году из-под домашнего ареста в Италии.

Среди попавших в новые списки санкций Японии, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация. Ограничения также вводятся против компаний "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Невая электроника" и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.