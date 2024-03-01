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  1. В мире

«Шатдаун» отменяется: Сенат США поддержал продолжение финансирования правительства

08:27, 1 марта 2024
Законопроект продолжает финансирование части правительственных учреждений в США до 8 марта, остальное – до 22 марта.
«Шатдаун» отменяется: Сенат США поддержал продолжение финансирования правительства
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Сенат США підтримав законопроект про короткострокове фінансування, що дозволить уникнути зупинення роботи уряду. Про це повідомляє Reuters.

Документ вже надіслали на підпис президенту США Джо Байдену. Термін чинного закону про фінансування для різних відомств спливає 1 чи 8 березня. Проєкт закону продовжить їх до 8 та 22 березня відповідно.

У своїй заяві Байден сказав, що це рішення є хорошою новиною для американців, оскільки воно дозволяє уникнути згубного припинення роботи, але додав, що це короткотермінове, а не довгострокове рішення.

Від вересня 2023 року Конгрес США не може узгодити проект бюджету на фінансовий рік 2024. Це виникло через різницю поглядів республіканців, які настоюють на зменшенні витрат та посиленні контролю на кордонах США.

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