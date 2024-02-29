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Рада рассмотрит законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта – нардеп

21:26, 29 февраля 2024
В Комитете прогнозируют, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не раньше второй половины марта.
Рада рассмотрит законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта – нардеп
Источник фото: rada.gov.ua
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Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта. Об этом сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко, пишет «Укринформ».

«Секретариат комитета подготовит ориентировочную таблицу поправок, которую мы будем рассматривать не раньше 5 марта. С учетом этого, прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не раньше второй половины марта», – отметил Костенко.

Ранее мы писали, что перед депутатами встав вопрос — как законопроект о мобилизации будет проходить сессионный зал, ведь каждый нардеп имеет право поставить свою правку на голосование, а если это произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Как мы писали, отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Кроме того, предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать порядок ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

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