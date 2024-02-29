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  1. В Украине

Не находились в зоне боевых действий, но получили доплат на 186 млн – что выявил аудит Минобороны

20:58, 29 февраля 2024
Как рассказали в Министерстве обороны, военнослужащие, не находившиеся в зоне боевых действий, получали «боевые» доплаты в общей сложности на 186 млн грн.
Не находились в зоне боевых действий, но получили доплат на 186 млн – что выявил аудит Минобороны
Источник фото: Общественное Житомир
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Аудит Министерства обороны установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим в воинских частях четырех регионов. Как сообщает пресс-служба Минобороны, речь идет о сумме 186,6 миллиона гривен.

«Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты», - говорится в сообщении.

В частности, соответствующие приказы были обнаружены в воинских частях на на Киевщине, Житомирщине, Хмельнитчине и Полтавщине.

Всего таких нарушений было выявлено на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

По решениям Министра обороны Рустема Умерова, все материалы аудитов передали в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

Как мы писали, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны: Давид Арахамия раскрыл детали.

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