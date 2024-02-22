Главнокомандующий ВСУ Сырский проводит аудит Сил обороны: Арахамия раскрыл детали

Некоторые бригады и подразделения уже два года воюют без ротаций, есть подразделения, которые ни разу не были на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Два года подряд говорят, что есть бригады, уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч? – подчеркнул нардеп в эфире программы «Тема с Наталией Мосейчук».

Есть понимание, что несколько военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако уже в начале проверки Сырский нашел немало военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях.

«Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что эти военные уже получили приказ и проходят подготовку. Их отправят на усиление боевых бригад на передовой.

«Я считаю, что цифра (бойцов, не бывших на фронте с начала вторжения – ред.) будет гораздо больше», – констатировал он.

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