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Головнокомандувач ЗСУ Сирський проводить аудит Сил оборони: Арахамія розкрив деталі

22:10, 22 лютого 2024
Деякі бригади та підрозділи вже два роки воюють без ротацій, а є підрозділи, які жодного разу не були на фронті.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський проводить аудит Сил оборони: Арахамія розкрив деталі
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі проводить аудит Сил оборони. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Два роки поспіль кажуть, що є бригади, які вже два роки на війні без ротацій. А є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія 900 тисяч, 300 тисяч умовно без ротацій воюють. А де ж тоді 600 тисяч?» – наголосив нардеп в ефірі програми «Тема з Наталією Мосейчук».

Є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте вже на початку перевірки Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо у бойових діях.

«Умовно вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального Штабу і не воювали», – додав Арахамія.

Нардеп наголосив, що ці військові уже отримали наказ і проходять підготовку. Їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій.

«Я вважаю, що цифра (бійців, що не були на фронті з початку вторгнення – ред.) буде набагато більша», – констатував він.

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