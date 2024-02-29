Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ – Гуляка заменит Карпенко

Президент уволил Олега Гуляка с должности командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Владимир Карпенко Источник фото: АрміяInform

Президент Владимир Зеленский 29 февраля уволил Олега Гуляка с должности командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №137/2024 появился на странице официального интернет-представительства Президента Украины 29 февраля вечером.

В то же время новым командующим Сил логистики ВСУ указом №138/2024 был назначен Владимир Карпенко.

Новоназначенный глава Владимир Карпенко на 2021 год занимал должность командующего логистикой Командование Сухопутных войск ВСУ. Имеет звание бригадного генерала. В 2022 году ему вручили ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

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