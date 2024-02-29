Через Дію пытались продать угнанный автомобиль, но не смогли — Федоров

Реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам, поэтому быстро отказывает, если машина в розыске.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что через Дію пытались продать угнанный автомобиль, но не смогли, ведь Реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам, поэтому быстро отказывает, если машина в розыске.

«Реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. Поэтому быстро отказывает, если машина в розыске, украденная или арестованная, если ее пытается продать находящийся в розыске человек или если у человека поддельные документы», - отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета» ранее, услуга была запущена в конце декабря. За два месяца в приложении Дія с начала запуска услуги было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.

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