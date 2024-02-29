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Через Дію намагалися продати викрадене авто, але не змогли — Федоров

20:45, 29 лютого 2024
Реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах, тому швидко відмовляє, якщо машина в розшуку.
Через Дію намагалися продати викрадене авто, але не змогли — Федоров
Джерело фото: ЗМІ
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що через Дію намагалися продати викрадене авто, але не змогли, адже Реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах, тому швидко відмовляє, якщо машина в розшуку. 

«Реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах. Тому швидко відмовляє, якщо машина в розшуку, вкрадена або арештована, якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку, або якщо в людини підроблені документи», - зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, послугу запустили наприкінці грудня. За два місяці у застосунку Дія з початку запуску послуги було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів.

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