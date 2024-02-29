За допомогою Дії вже продано понад 22 тисячі транспортних засобів

На дорогах країни все частіше зустрічаються транспортні засоби з серією DІ.

Джерело фото: auto.ria.com

З 20 грудня 2023 року українцям надана можливість продати чи купувати легкове авто, мотоцикл або мопед за допомогою мобільного телефону. За два місяці у застосунку Дія з початку запуску послуги було перереєстровано понад 22 тисячі транспортних засобів, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Продавець і покупець укладають договір купівлі продажу онлайн, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак отримують у зручному відділенні Укрпошти.

Водночас продавець авто може як передати новому власнику закріплені за транспортним засобом номерні знаки, так і залишити їх на зберіганні в сервісному центрі МВС для подальшого свого користування на новому авто.

Якщо покупець залишив номерний знак продавця, то користуватися автівкою можна одразу після того, як з’явиться свідоцтво про реєстрацію в Дії.

У випадку замовлення нового номерного знаку із серією DІ, керувати автомобілем можна лише після їхнього отримання.

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