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Кличко запевнив, що рух метро на Теремки відновлять влітку

14:58, 29 лютого 2024
Ремонт синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» йде за графіком.
Кличко запевнив, що рух метро на Теремки відновлять влітку
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Роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» йдуть за графіком. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

Він зауважив, що вже влітку рух метро на Теремки мають відновити.

«Зауважу, що роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» йдуть за графіком. Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку. При ремонті ділянки метро людям, які змушені робити пересадку, повертають на транспортну картку кошти за проїзд в наземному транспорті. Тож містяни не переплачують за проїзд, адже фактично сплачують лише один раз", - зазначив мер.

Він також спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

«Це брехня, яку навмисне розповсюджують! Розповсюджують, щоб збурити людей. І це небезпечна тенденція. Бо, коли брехали про зачинені нібито станції на синій гілці – в той час, як вони працювали як укриття, - люди не ходили в них як в укриття. Йдеться ж про безпеку людей», - наголосив Кличко.

Мер Києва розповів і про мости, що перебувають в обмежено працездатному та непрацездатному стані і які потребують особливої уваги.

Кличко зазначив, що фахівці «Київавтошляхміст» ведуть постійний моніторинг їх технічного стану, як окремих конструктивних елементів, так і споруд в цілому. А також за необхідності виконують ремонтні роботи.

Найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Ремонтні роботи триватимуть протягом року. Рух мостом повністю перекривати не будуть, тільки частково.

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