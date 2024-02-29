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Кличко заверил, что движение метро на Теремки возобновят летом

14:58, 29 февраля 2024
Ремонт синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идет по графику.
Кличко заверил, что движение метро на Теремки возобновят летом
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Работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идут по графику. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Он отметил, что уже летом движение метро на Теремки должно быть возобновлено.

«Замечу, что работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» идут по графику. Поэтому движение поездов должно быть возобновлено уже летом. При ремонте участка метро людям, вынужденным делать пересадку, возвращают на транспортную карточку средства за проезд в наземном транспорте. Так что горожане не переплачивают за проезд, ведь фактически платят только один раз", - отметил мэр.

Он также опроверг слухи о вероятном закрытии еще 22 станций киевского метро.

«Это ложь, которую намеренно распространяют! Распространяют, чтобы взбудоражить людей. И это небезопасная тенденция. Ибо, когда лгали о якобы закрытых станциях на синей ветке – в то время, как они работали как укрытие, - люди не ходили в них как в укрытие. Речь идет о безопасности людей», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева рассказал и о мостах, которые находятся в ограниченно трудоспособном и нетрудоспособном состоянии и требуют особого внимания.

Кличко отметил, что специалисты «Київавтошляхміст» ведут постоянный мониторинг их технического состояния, как отдельных конструктивных элементов, так и сооружений в целом. А также при необходимости производят ремонтные работы.

В ближайшее время планируют приступить к ремонту городов Метро. Ремонтные работы будут продолжаться в течение года. Движение по мосту полностью перекрывать не будут, только частично.

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