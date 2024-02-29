С помощью Дії уже продано более 22 тысяч транспортных средств

На дорогах страны все чаще встречаются транспортные средства с серией DI.

Источник фото: auto.ria.com

С 20 декабря 2023 украинцам предоставлена возможность продать или покупать легковое авто, мотоцикл или мопед с помощью мобильного телефона. За два месяца в приложении Дія с начала запуска услуги было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Продавец и покупатель заключают договор купли продажи онлайн, а свидетельство о регистрации транспортного средства и номерной знак получают в удобном отделении Укрпочты.

В то же время продавец авто может как передать новому владельцу закрепленные за транспортным средством номерные знаки, так и оставить их на хранении в сервисном центре МВД для дальнейшего своего пользования на новом авто.

Если покупатель оставил номерной знак продавца, то пользоваться авто можно сразу после того, как появится свидетельство о регистрации в Дії.

В случае заказа нового номерного знака с серией DI, управлять автомобилем можно только после их получения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.