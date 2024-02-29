Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ – Гуляка замінить Карпенко

Президент звільнив Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України.

Володимир Карпенко Джерело фото: АрміяInform

Президент Володимир Зеленський 29 лютого звільнив Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України.

Відповідний указ №137/2024 з'явився на сторінці офіційного інтернет-представництво Президента України у 29 лютого ввечері.

Водночас новим командувачем Сил логістики ЗСУ указом №138/2024 було призначено Володимира Карпенка.

Новопризначений очільник Володимир Карпенко станом на 2021 рік обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ. Має звання бригадного генерала. У 2022 році йому вручили ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів.

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