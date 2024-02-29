Не перебували в зоні бойових дій, але отримали доплат на 186 млн – що виявив аудит Міноборони

Як розповіли у Міністерстві оборони, військовослужбовці, які не перебували у зоні бойових дій, отримували «бойові» доплати загалом на 186 млн грн.

Джерело фото: Суспільне Житомир

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Аудит Міністерства оборони встановив факт безпідставної виплати додаткової грошової винагороди окремим військовослужбовцям у військових частинах чотирьох регіонів. Як повідомляє пресслужба Міноборони, мова йде про суму 186,6 мільйона гривень.

«Фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати», - сказано в повідомленні.

Зокрема, відповідні накази було виявлено у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Усього таких порушень виявили на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

За рішеннями Міністра оборони Рустема Умєрова, усі матеріали аудитів передали до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

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