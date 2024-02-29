Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня – нардеп

У Комітеті прогнозують, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня. Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко, пише «Укрінформ».

«Секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня», – зазначив Костенко.

Раніше ми писали, що перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу, адже кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Як ми писали, відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроєкту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Крім того, пропонується залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов пропонує врегулювати обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

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