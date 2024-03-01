Японія запровадила нові санкції проти рф

Японія додала до санкційного списку 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств через війну в Україні.

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Про це йдеться на сайті уряду Японії.

В "чорному списку" 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.

Зокрема, у санкційному списку опинилися голова уряду Чечні Муслім Хучієв та командир спеціального полку поліції імені героя рф Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв. Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії.

Серед організацій, що потрапили в нові списки санкцій Японії, зокрема, ФГУП "Атомфлот", концерни "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Об'єднана суднобудівна корпорація. Обмеження також вводяться проти компаній "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка" та ін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.