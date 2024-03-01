ВАКС будет принимать ходатайство о временном доступе к вещам и документам через іКейс в электронном виде

Теперь НАБУ и САП нужно подавать их в электронном виде.

С 1 марта Высший антикоррупционный суд расширяет эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (іКейс). Теперь ВАКС будет принимать ходатайство о временном доступе к вещам и документам через іКейс. Об этом говорится в сообщении ВАКС.

Отмечается, что дополнительно к уже успешно функционирующему принятию ходатайств о разрешении на проведение обыска жилья или иного владения лица от детективов НАБУ и прокуроров САП в электронном формате, ВАКС начинает принятие ходатайств о временном доступе к вещам и документам.

"Экономия ресурсов, снижение затрат времени и материально-технических потребностей, а также их рациональное использование в условиях военного положения приоритетны в деятельности Высшего антикорсуда", - сказано в сообщении.

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