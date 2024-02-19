Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Дорадча група експертів (ДГЕ) 19 лютого 2024 року оприлюднила графік співбесід з 36 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та З’їзду суддів.
Цікаво, що співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ будуть проходити навіть у суботу та неділю.
Відповідно з графіком, співбесіди відбудуться з 2 по 8 грудня.
2 березня, субота:
Бичков Ігор
Блажівська Оксана
Волкова Олена
Галамай Олеся
Денисенко Наталія
3 березня, неділя:
Ігнатенко Вадим
Коровайко Олександр
Мартєв Сергій
Олійник Алла
Панченко Наталія
Печений Олег
4 березня, понеділок:
Прокопенко Олександр
Ратуш Володимир
Ткаченко Олександр
Яновська Олександра
Андрейчук Любомир
Барабаш Юрій
5 березня, вівторок:
Бойко Андрій
Водянніков Олександр
Войнарівський Микола
Камінська Наталія
Кармаза Олександра
Кириченко Юлія
6 березня, середа:
Копиленко Олександр
Любченко Павло
Музика Максим
Назаров Іван
Павліш Павло
7 березня, четвер:
Радутний Олександр
Різник Сергій
Рогатюк Ігор
Савчин Михайло
Цимбалістий Тарас
8 березня, пʼятниця:
Шинкар Тетяна
Щербанюк Оксана
Яроменок Роман
Також зазначимо, що відбудуться online – трансляції співбесід з кандидатами.
Нагадаємо, що наразі вакантними є п’ять посад суддів Конституційного Суду (3 – по квоті Верховної Ради, 2 – від З’їзду суддів)
Детальніше з 16 кандидатами на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна ознайомитися за наступним посиланням, а з кандидатами від Верховної Ради за відповідним посиланням.
Також нагадаємо, що Дорадча група експертів складається з шести членів – трьох українських представників та трьох іноземних експертів. Іноземні експерти мають «контрольний голос» під час голосування.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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