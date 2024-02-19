Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

16:27, 19 лютого 2024
Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.
Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорадча група експертів (ДГЕ) 19 лютого 2024 року оприлюднила графік співбесід з 36 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та З’їзду суддів.  

Цікаво, що співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ будуть проходити навіть у суботу та неділю.

Відповідно з графіком, співбесіди відбудуться з 2 по 8 грудня.

2 березня, субота: 

Бичков Ігор

Блажівська Оксана

Волкова Олена

Галамай Олеся

Денисенко Наталія

3 березня, неділя: 

Ігнатенко Вадим

Коровайко Олександр

Мартєв Сергій

Олійник Алла

Панченко Наталія

Печений Олег 

4 березня, понеділок: 

Прокопенко Олександр

Ратуш Володимир

Ткаченко Олександр

Яновська Олександра

Андрейчук Любомир

Барабаш Юрій 

5 березня, вівторок: 

Бойко Андрій

Водянніков Олександр

Войнарівський Микола

Камінська Наталія

Кармаза Олександра

Кириченко Юлія 

6 березня, середа: 

Копиленко Олександр

Любченко Павло

Музика Максим

Назаров Іван

Павліш Павло 

7 березня, четвер: 

Радутний Олександр

Різник Сергій

Рогатюк Ігор

Савчин Михайло

Цимбалістий Тарас 

8 березня, пʼятниця: 

Шинкар Тетяна

Щербанюк Оксана

Яроменок Роман 

Також зазначимо, що відбудуться online – трансляції співбесід з кандидатами. 

Нагадаємо, що наразі вакантними є п’ять посад суддів Конституційного Суду (3 – по квоті Верховної Ради, 2 – від З’їзду суддів) 

Детальніше з 16 кандидатами на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна ознайомитися за наступним посиланням, а з кандидатами від Верховної Ради за відповідним посиланням

Також нагадаємо, що Дорадча група експертів складається з шести членів – трьох українських представників та трьох іноземних експертів. Іноземні експерти мають «контрольний голос» під час голосування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва