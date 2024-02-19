Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

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Дорадча група експертів (ДГЕ) 19 лютого 2024 року оприлюднила графік співбесід з 36 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради та З’їзду суддів.

Цікаво, що співбесіди з кандидатами на посади суддів КСУ будуть проходити навіть у суботу та неділю.

Відповідно з графіком, співбесіди відбудуться з 2 по 8 грудня.

2 березня, субота:

Бичков Ігор

Блажівська Оксана

Волкова Олена

Галамай Олеся

Денисенко Наталія

3 березня, неділя:

Ігнатенко Вадим

Коровайко Олександр

Мартєв Сергій

Олійник Алла

Панченко Наталія

Печений Олег

4 березня, понеділок:

Прокопенко Олександр

Ратуш Володимир

Ткаченко Олександр

Яновська Олександра

Андрейчук Любомир

Барабаш Юрій

5 березня, вівторок:

Бойко Андрій

Водянніков Олександр

Войнарівський Микола

Камінська Наталія

Кармаза Олександра

Кириченко Юлія

6 березня, середа:

Копиленко Олександр

Любченко Павло

Музика Максим

Назаров Іван

Павліш Павло

7 березня, четвер:

Радутний Олександр

Різник Сергій

Рогатюк Ігор

Савчин Михайло

Цимбалістий Тарас

8 березня, пʼятниця:

Шинкар Тетяна

Щербанюк Оксана

Яроменок Роман

Також зазначимо, що відбудуться online – трансляції співбесід з кандидатами.

Нагадаємо, що наразі вакантними є п’ять посад суддів Конституційного Суду (3 – по квоті Верховної Ради, 2 – від З’їзду суддів)

Детальніше з 16 кандидатами на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів можна ознайомитися за наступним посиланням, а з кандидатами від Верховної Ради за відповідним посиланням.

Також нагадаємо, що Дорадча група експертів складається з шести членів – трьох українських представників та трьох іноземних експертів. Іноземні експерти мають «контрольний голос» під час голосування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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