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Дорадча група експертів оприлюднила графік співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ

16:14, 19 лютого 2024
На даному етапі співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей.
Дорадча група експертів оприлюднила графік співбесід з кандидатами на посаду судді КСУ
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Як раніше ми писали, Дорадча група експертів оголосила дати проведення співбесід з кандидатами посаду судді КСУ.

Дорадча група експертів вже поінформувала кандидатів про дату та час співбесід, а також зазначила, що співбесіди відбудуться в місті Києві.

Згодом з’явився графік співбесід всіх 36 кандидатів:

2 березня, субота:

Бичков Ігор

Блажівська Оксана

Волкова Олена

Галамай Олеся

Денисенко Наталія

3 березня, неділя:

Ігнатенко Вадим

Коровайко Олександр

Мартєв Сергій

Олійник Алла

Панченко Наталія

Печений Олег

4 березня, понеділок:

Прокопенко Олександр

Ратуш Володимир

Ткаченко Олександр

Яновська Олександра

Андрейчук Любомир

Барабаш Юрій

5 березня, вівторок:

Бойко Андрій

Водянніков Олександр

Войнарівський Микола

Камінська Наталія

Кармаза Олександра

Кириченко Юлія

6 березня, середа:

Копиленко Олександр

Любченко Павло

Музика Максим

Назаров Іван

Павліш Павло

7 березня, четвер:

Радутний Олександр

Різник Сергій

Рогатюк Ігор

Савчин Михайло

Цимбалістий Тарас

8 березня, пʼятниця:

Шинкар Тетяна

Щербанюк Оксана

Яроменок Роман

Зазначається, що всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі бажаючі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ.

Дорадча група експертів також нагадала, що протягом п’ятнадцяти днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, ДГЕ проводить оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.

У підсумку, кандидати отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Кандидати, які отримають оцінку «не відповідає» за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припинять участь в конкурсі.

Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримають оцінку «відповідає», потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.

Якщо оцінку «відповідає» отримає менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Зазначається, що всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі бажаючі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ.

Раніше ми писали, що Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

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