Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Графік співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ: відомий список

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду відбудуться з 2 по 8 березня.

Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

  1. В Україні

В Україні порахували, скільки та ким варто працювати, аби придбати власне житло у новобудові

22:39, 19 лютого 2024
До розгляду брали вартість нерухомості та середню заробітну плату.
В Україні порахували, скільки та ким варто працювати, аби придбати власне житло у новобудові
Джерело фото: Andriy Nestruiev / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Маркетплейс нерухомості та платформа для пошуку роботи проаналізували в аналітичному дослідженні, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в новобудові Україні.

До розгляду брали вартість нерухомості та середню заробітну плату.

Так, згідно дослідження станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата фіксується у Києві – 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири – 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років. У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складає 9 років. У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Також аналітики сформовали список професій із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі. Продавець-консультант у столиці накопичить на квартиру на первинному ринку за 18 років. У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла. Водію у Львові із середньою заробітною платою 26 500 грн потрібно 8 років. А такому ж спеціалісту у Дніпрі необхідно 7 років, щоб придбати житло на первинному ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва