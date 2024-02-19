В Україні порахували, скільки та ким варто працювати, аби придбати власне житло у новобудові

До розгляду брали вартість нерухомості та середню заробітну плату.

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Маркетплейс нерухомості та платформа для пошуку роботи проаналізували в аналітичному дослідженні, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в новобудові Україні.

До розгляду брали вартість нерухомості та середню заробітну плату.

Так, згідно дослідження станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата фіксується у Києві – 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири – 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років. У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складає 9 років. У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Також аналітики сформовали список професій із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі. Продавець-консультант у столиці накопичить на квартиру на первинному ринку за 18 років. У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла. Водію у Львові із середньою заробітною платою 26 500 грн потрібно 8 років. А такому ж спеціалісту у Дніпрі необхідно 7 років, щоб придбати житло на первинному ринку.

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