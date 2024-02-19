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  1. В Украине

В Украине посчитали, сколько и кем стоит работать, чтобы приобрести собственное жилье в новостройке

22:39, 19 февраля 2024
До рассмотрения принимали стоимость недвижимости и среднюю заработную плату.
В Украине посчитали, сколько и кем стоит работать, чтобы приобрести собственное жилье в новостройке
Источник фото: Andriy Nestruiev / Unsplash
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Маркетплейс недвижимости и платформа для поиска работы проанализировали в аналитическом исследовании, сколько времени и в каких сферах необходимо работать, чтобы купить квартиру в новостройке Украины.

До рассмотрения принимали стоимость недвижимости и среднюю заработную плату.

Так, согласно исследованию на январь 2024 года наибольшая средняя заработная плата фиксируется в Киеве – 23 600 грн. Соответственно, средняя стоимость однокомнатной квартиры – 3 299 336 грн. Согласно указанным данным, стоимость жилья составляет 140 полных зарплат специалиста, которые конвертируются в 12 лет. Во Львове период покупки однокомнатного жилья, ориентируясь на среднюю заработную плату, составляет 11 лет, а в Днепре – 10 лет.

 

Исследование соотношения средних доходов и стоимости жилья в областях без учета областных центров показывает, что лидеры среди цен на недвижимость Ивано-Франковская, Закарпатская и Черкасская области. Средняя цена однокомнатной квартиры в Ивано-Франковской области составляет 1 839 190 грн, а заработная плата – 17 848 грн. Соответственно для покупки квартиры требуется 103 полных заработных плат, что составляет 9 лет. В Закарпатской и Черкасской областях требуется 8 лет для покупки жилья в новостройке. Самый короткий период для покупки зафиксирован в Черниговской области – 5 лет.

 

Также аналитики сформировали список профессий с самым большим количеством вакансий в Киеве, Львове и Днепре. Продавец-консультант в столице накопит квартиру на первичном рынке за 18 лет. Во Львове такому специалисту нужно 15 лет для покупки жилья. Водителю во Львове со средней заработной платой 26 500 грн нужно 8 лет. А такому же специалисту в Днепре необходимо 7 лет, чтобы купить жилье на первичном рынке.

 

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