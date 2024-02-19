В Киеве готовятся к ремонту Южного моста: он обойдется бюджету более чем в 28 млн гривен

Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года.

В Киеве планируют текущий ремонт Северного моста свыше 28,6 млн гривен. Об этом говорится на сайте Prozorro.

На Северном мосту будут ремонтировать дорожную одежду, заполнять деформационные швы, а также переоборудовать контактную сеть троллейбуса во временное и постоянное положение в сторону проспекта Степана Бандеры.

Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года. Аукцион пройдет 26 февраля.

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