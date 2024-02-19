Суд в россии взыскал в собственность государства акции бывшей Липецкой кондитерской фабрики Roshen

По решению суда рф, Порошенко потерял акции в Липецкой фабрике Roshen.

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Суд в Октябрьском районе города Липецка, россия, решил взыскать в пользу государства акции бывшей Липецкой кондитерской фабрики "Roshen" и уставный капитал в торговом предприятии ООО "Рошен". Об этом сообщает судебная система Липецкой области, пишет liga.net.

Решение суда по этому административному делу является обязательным к исполнению, хотя может быть обжаловано.

Петр Порошенко владел этими предприятиями в россии до 2014 года, однако после начала конфликта России с Украиной фабрику арестовали властные структуры россии и препятствовали ее продаже. Таким образом, руководство компании "Roshen", как отметил Порошенко, приняло решение о закрытии предприятия в 2017 году.

Часть оборудования с фабрики удалось перевезти в Украину, а перед закрытием предприятия вывести дивиденды на сумму $72 миллиона.

Начиная с 2014 года, Липецкая фабрика не получала финансирования от Украины, и ее прибыль не учитывалась в общем доходе корпорации "Roshen".

По словам управляющего партнера компании "Roshen" Вячеслава Москалевского, Петр Порошенко прекратил участвовать в операционной деятельности корпорации уже в 2003 году, когда активно занялся политикой.

В начальный период 2016 года Порошенко объявил о передаче своей доли в "Roshen" в так называемый слепой траст, который управляется международной банковской группой Rothschild & Co.

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