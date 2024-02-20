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  1. В Украине

Ударил полицейского в голову: в Хмельницкой области мужчина получил условное наказание

09:13, 20 февраля 2024
У полицейского медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Ударил полицейского в голову: в Хмельницкой области мужчина получил условное наказание
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В Хмельницкой области вынесли приговор 36-летнему жителю Каменец-Подольского района, который ударил кулаком в голову полицейского. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Его признали виновным в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей (часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с освобождением от его отбывания на 1 год испытательного срока.

Как сообщается, утром 23 октября 2023 года на служебный планшет полиции поступило сообщение, что в Чемеровцах на территории автовокзала пьяный мужчина нецензурно ругается. Патрульные приехали на вызов и во время разговора с обвиняемым тот ударил одного из них кулаком в голову.

У полицейского медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга – телесные повреждения легкой степени тяжести.

Во время судебного разбирательства нападающий свою вину признал и искренне раскаялся – суд учел это как обстоятельства, смягчающие его наказание. Как обстоятельство, отягчающее наказание – совершение уголовного преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевший полицейский заверил, что не имеет претензий к обвиняемому и просил его строго не наказывать.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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