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Вдарив поліцейського у голову: на Хмельниччині чоловік отримав умовне покарання

09:13, 20 лютого 2024
У поліцейського медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Вдарив поліцейського у голову: на Хмельниччині чоловік отримав умовне покарання
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На Хмельниччині ухвалили вирок 36-річному жителеві Кам’янець-Подільського району, який вдарив кулаком в голову поліцейського. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Його визнали винним в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (частина 2 статті 345 Кримінального кодексу України) та призначив покарання у виді 2 років обмеження волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на 1 рік іспитового строку.

Як повідомляється, 23 жовтня 2023 року на службовий планшет поліції надійшло повідомлення, що у Чемерівцях на території автовокзалу п’яний чоловік нецензурно лається. Патрульні приїхали на виклик і під час розмови з обвинуваченим той вдарив одного з них кулаком в голову.

У поліцейського медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку – тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.    

Під час судового розгляду справи нападник свою вину визнав та щиро розкаявся – суд врахував це як обставини, що пом’якшують його покарання. Як обставину, що обтяжує покарання, – вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп'яніння.

Потерпілий поліцейський запевнив, що не має претензій до обвинуваченого й просив його суворо не карати.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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