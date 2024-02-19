Магнітні бурі можуть впливати на людей, тварин та електронні пристрої.

Фото: odessa-life.od.ua

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Цього тижня Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

20, 21, 22 лютого передбачається помірний рівень геомагнітної напруженості, а 23 лютого вчені прогнозують на Сонці певну штормову подію, яка призведе до сильної геомагнітної бурі на Землі 24 лютого.

Люди можуть страждати від мігрені, нудоти, дратівливості та навіть втрати свідомості.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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