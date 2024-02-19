Цього тижня Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.
20, 21, 22 лютого передбачається помірний рівень геомагнітної напруженості, а 23 лютого вчені прогнозують на Сонці певну штормову подію, яка призведе до сильної геомагнітної бурі на Землі 24 лютого.
Люди можуть страждати від мігрені, нудоти, дратівливості та навіть втрати свідомості.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
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