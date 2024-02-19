Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства.

Фото: odessa-life.od.ua

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На этой неделе Землю покроет мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

20, 21, 22 февраля ожидается умеренный уровень геомагнитной активности, а 23 февраля ученые прогнозируют на Солнце определенное штормовое событие, которое приведет к сильной геомагнитной буре на Земле 24 февраля.

Люди могут страдать от мигрени, тошноты, раздражительности и даже утраты сознания.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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