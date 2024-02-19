На этой неделе Землю покроет мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.
20, 21, 22 февраля ожидается умеренный уровень геомагнитной активности, а 23 февраля ученые прогнозируют на Солнце определенное штормовое событие, которое приведет к сильной геомагнитной буре на Земле 24 февраля.
Люди могут страдать от мигрени, тошноты, раздражительности и даже утраты сознания.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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