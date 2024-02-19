Производитель драгоценных металлов согласился продать российские активы за $3,69 млрд

Polymetal International продаст российские активы Mangazeya Plus за $3,69 млрд из-за санкций.

Источник фото: censor.net

Компания Polymetal International, которая специализируется на добыче драгоценных металлов, согласилась продать свои российские активы Mangazeya Plus по сниженной цене в сумме 3,69 миллиарда долларов сибирскому предприятию, - сообщает Reuters.

Эта сделка стала следствием санкций, которые США применили к российским активам в 2023 году в соответствии с вторжением в Украину. В августе 2023 года Polymetal International изменила свою регистрацию с Джерси на Казахстан и получила листинг на Астанинской международной бирже для облегчения процесса продажи.

Сделка предусматривает продажу компании Mangazeya Plus, являющейся частью Mangazeya Mining, бизнесмена Сергея Янчукова, за общую сумму примерно 3,69 миллиарда долларов, включая 2,21 миллиарда долларов чистого долга.

Согласованная сумма включает средства в размере 1,48 миллиарда долларов, из которых 1,43 миллиарда - дивиденды от российского бизнеса, которые должны быть выплачены до завершения сделки. Дополнительные 50 миллионов долларов будут уплачены после подписания соглашения.

Polymetal International, которая останется одним из крупнейших производителей золота в Казахстане после завершения сделки, планирует использовать 1,15 миллиарда долларов полученных дивидендов для погашения внутригрупповой задолженности.

Все платежи будут осуществлены в российских рублях через финансовые учреждения, которые не находятся под санкциями. Сделка также требует одобрения акционеров.

Polymetal International входит в топ-5 компаний-производителей серебра и в топ-10 производителей золота в мире. Компания имеет листинг на Астанинской международной бирже и Московской фондовой бирже.

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