В тюрьмах Нидерландов не хватает персонала: в «очереди на заключение» находятся около 2 тысяч осужденных

Из-за брака кадров принято решение, что камеры будут выделять только тем осужденным, которых задержала полиция, а также отбывающим предварительное заключение.

В Нидерландах около 1,8 тыс. осужденных ждут своей очереди для отбывания наказания в заключении из-за отсутствия персонала в пенитенциарных учреждениях. Об этом сообщил министр правовой защиты королевства Франк Веервинд, передают местные СМИ.

Он отметил, что тюремных камер в стране хватает, но часть из них не удается использовать, поскольку их некому обслуживать.

Из-за нехватки кадров министр в конце прошлого года принял решение, что камеры будут выделять только тем осужденным, которых задержала полиция, а также отбывающим предварительное заключение.

Те, кто явился с повинной и был осужден, пока не будут отправляться в тюрьму.

В результате таких мер, по словам министра, растет количество осужденных, которые, оставаясь на свободе, ждут, когда их отправят к месту заключения. Веервинд признал, что не знает, сколько времени продлится такая ситуация.

Нехватка персонала затрагивает все общество, и сейчас обсуждают меры, которые позволили бы привлечь людей для работы в пенитенциарных учреждениях и удержать их там, добавил министр.

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