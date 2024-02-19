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  1. В Украине

Правительство планирует ввести новые налоги, в том числе для сделок с недвижимостью

15:41, 19 февраля 2024
В Украине могут ввести дополнительный налог на сделки с недвижимостью и новые налоги на ряд других операций.
Правительство планирует ввести новые налоги, в том числе для сделок с недвижимостью
Фото: gora-rada.gov.ua
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В Украине рассматривают введение ряда новых налогов. В настоящее время правительство обсуждает с представителями профильных комитетов парламента план увеличения доходов бюджета на 0,5% от ВВП, который стране нужно презентовать в рамках программы с МВФ, передает «ЭП».

Как сообщили собеседники «ЭП», в рамках выполнения программы МВФ Кабмин намерен ввести дополнительные налоги:

- 0,1% военного сбора по прибыли предприятий и доходов ФЛП

- 1,5% – от стоимости драгоценных металлов,

- 30% – от стоимости ювелирных изделий,

- 10% – от стоимости движимого имущества.

Кроме того, рассматривается возможность дополнительного налогообложения операций с недвижимостью и введение дополнительного налога на некоторые другие операции.

Однако даже после введения этих новых налогов не покроются все дополнительные потребности бюджета, ведь общий фискальный эффект от них составит всего около 40 миллиардов гривен.

По данным собеседников «ЭП» в парламенте, сейчас потребности сектора обороны составляют более 400 миллиардов гривен - и это в случае, если власть не будет проводить дополнительную мобилизацию, а США согласуют Украине пакет помощи, который будет включать прямую бюджетную поддержку.

Для того, чтобы собрать более 400 миллиардов гривен во власти сейчас рассматривают вопрос повышения ставок основных налогов, а именно НДС и военного сбора (с доходов физических лиц).

«Один процент ставки НДС стоит бюджету 35 миллиардов гривен, а один процент военного сбора - 27 миллиардов гривен. Вот и считайте, как мы можем покрыть наши потребности», - говорит собеседник ЭП во власти, причастный к поиску дополнительных источников доходов бюджета.

Исходя из такой арифметики, для покрытия потребности в более 400 млрд грн власти необходимо повысить ставки НДС и военного сбора примерно на 6-7%.

Еще одно направление увеличения внутренних поступлений бюджета - расширение возможностей рынка ОВГЗ. Однако потенциал этого инструмента крайне ограничен, ведь экономика практически достигла стали своих возможностей в кредитовании правительства.

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Добавим, в Главном управлении ГНС в Запорожской области напомнили гражданам, что в случае продажи ими другим физическим лицам в течение отчетного (налогового) года двух или более объектов движимого имущества: легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда, доход, полученный плательщиком, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.

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