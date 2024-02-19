Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий добір і перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду: Кабмін визначив завдання для ВККС та ВРП

У Плані заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії Кабмін перелічив завдання для ВККС та Вищої ради правосуддя на 2024 рік.

Єдині підходи до оплати праці держслужбовців планують запровадити з 2025 року

Реформу оплати праці державних службовців планують продовжити.

БЕБ розробить законопроект про відповідальність за незаконні дії з коштами ЄС, а Мін’юст – про притягнення прокурорів за порушення правил підслідності

Бюро економічної безпеки дали час до березня, аби розробити законопроект про зміни до КК щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів ЄС, а Мінюсту – до квітня для розробки законопроекту про відповідальність прокурорів за порушення правил підслідності.

У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

  1. В Україні

Уряд планує запровадити нові податки, у тому числі для операцій з нерухомістю

15:41, 19 лютого 2024
В Україні можуть запровадити додатковий податок на операції з нерухомістю та нові податки на низку інших операції.
Уряд планує запровадити нові податки, у тому числі для операцій з нерухомістю
Фото: gora-rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розглядають запровадження низки нових податків. Наразі Уряд обговорює з представниками профільних комітетів парламенту план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який країні треба презентувати в межах програми з МВФ, передає «ЕП».

Як повідомили співрозмовники «ЕП», в межах виконання програми МВФ Кабмін має намір запровадити додаткові податки:

- 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів

- 1,5% – від вартості дорогоцінних металів,

- 30% – від вартості ювелірних виробів,

- 10% – від вартості рухомого майна.

Крім того, розглядається можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

Проте, навіть після запровадження цих нових податків не покриє усі додаткові потреби бюджету, адже загальний фіскальний ефект від них становитиме лише близько 40 мільярдів гривень. За даними співрозмовників «ЕП» у парламенті, наразі потреби сектору оборони становлять понад 400 мільярдів гривень - і це у разі, якщо влада не проводитиме додаткову мобілізацію, а США погодять Україні пакет допомоги, що включатиме пряму бюджетну підтримку.

Щоб зібрати понад 400 млрд гривень у владі наразі розглядають питання підвищення ставок основних податків, а саме ПДВ та військового збору (з доходів фізичних осіб).

«Один відсоток ставки ПДВ коштує бюджету 35 мільярдів гривень, а один відсоток військового збору – 27 мільярдів гривень. От і рахуйте, як ми можемо покрити наші потреби», – каже співрозмовник ЕП у владі, дотичний до пошуку додаткових джерел доходів бюджету.

Виходячи з такої арифметики, для покриття потреби у понад 400 млрд грн владі необхідно підвищити ставки ПДВ та військового збору приблизно на 6-7%.

Ще один напрям збільшення внутрішніх надходжень бюджету - розширення можливостей ринку ОВДП. Однак потенціал цього інструменту є вкрай обмеженим, адже економіка практично сягнула сталі своїх можливостей у кредитуванні уряду.

Раніше Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною «українського економічного дива».

Додамо, в Головному управління ДПС у Запорізькій області нагадали громадянам, що у разі продажу ними іншим фізичним особам протягом звітного (податкового) року двох чи більше об’єктів рухомого майна: легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, дохід, отриманий платником, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва