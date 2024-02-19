Уряд планує запровадити нові податки, у тому числі для операцій з нерухомістю

В Україні можуть запровадити додатковий податок на операції з нерухомістю та нові податки на низку інших операції.

Фото: gora-rada.gov.ua

В Україні розглядають запровадження низки нових податків. Наразі Уряд обговорює з представниками профільних комітетів парламенту план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який країні треба презентувати в межах програми з МВФ, передає «ЕП».

Як повідомили співрозмовники «ЕП», в межах виконання програми МВФ Кабмін має намір запровадити додаткові податки:

- 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів

- 1,5% – від вартості дорогоцінних металів,

- 30% – від вартості ювелірних виробів,

- 10% – від вартості рухомого майна.

Крім того, розглядається можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

Проте, навіть після запровадження цих нових податків не покриє усі додаткові потреби бюджету, адже загальний фіскальний ефект від них становитиме лише близько 40 мільярдів гривень. За даними співрозмовників «ЕП» у парламенті, наразі потреби сектору оборони становлять понад 400 мільярдів гривень - і це у разі, якщо влада не проводитиме додаткову мобілізацію, а США погодять Україні пакет допомоги, що включатиме пряму бюджетну підтримку.

Щоб зібрати понад 400 млрд гривень у владі наразі розглядають питання підвищення ставок основних податків, а саме ПДВ та військового збору (з доходів фізичних осіб).

«Один відсоток ставки ПДВ коштує бюджету 35 мільярдів гривень, а один відсоток військового збору – 27 мільярдів гривень. От і рахуйте, як ми можемо покрити наші потреби», – каже співрозмовник ЕП у владі, дотичний до пошуку додаткових джерел доходів бюджету.

Виходячи з такої арифметики, для покриття потреби у понад 400 млрд грн владі необхідно підвищити ставки ПДВ та військового збору приблизно на 6-7%.

Ще один напрям збільшення внутрішніх надходжень бюджету - розширення можливостей ринку ОВДП. Однак потенціал цього інструменту є вкрай обмеженим, адже економіка практично сягнула сталі своїх можливостей у кредитуванні уряду.

Раніше Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною «українського економічного дива».

Додамо, в Головному управління ДПС у Запорізькій області нагадали громадянам, що у разі продажу ними іншим фізичним особам протягом звітного (податкового) року двох чи більше об’єктів рухомого майна: легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, дохід, отриманий платником, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

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