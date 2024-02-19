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  1. У світі

Виробник дорогоцінних металів погодився продати російські активи за $3,69 млрд

21:00, 19 лютого 2024
Polymetal International продасть російські активи Mangazeya Plus за $3,69 млрд через санкції.
Виробник дорогоцінних металів погодився продати російські активи за $3,69 млрд
Джерело фото: censor.net
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Компанія Polymetal International, яка спеціалізується на видобутку дорогоцінних металів, згодилася продати свої російські активи Mangazeya Plus за зниженою ціною у сумі 3,69 мільярда доларів сибірському підприємству, – повідомляє Reuters.

Ця угода стала наслідком санкцій, які США застосували до російських активів у 2023 році відповідно до вторгнення в Україну. У серпні 2023 року Polymetal International змінила свою реєстрацію з Джерсі на Казахстан і отримала лістинг на Астанинській міжнародній біржі для полегшення процесу продажу.

Угода передбачає продаж компанії Mangazeya Plus, що є частиною Mangazeya Mining, бізнесмена Сергія Янчукова, за загальну суму приблизно 3,69 мільярда доларів, включаючи 2,21 мільярда доларів чистого боргу.

Узгоджена сума включає кошти у розмірі 1,48 мільярда доларів, з яких 1,43 мільярда - дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення угоди. Додаткові 50 мільйонів доларів будуть сплачені після підписання угоди.

Polymetal International, яка залишиться одним із найбільших виробників золота в Казахстані після завершення угоди, планує використати 1,15 мільярда доларів отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупової заборгованості.

Всі платежі будуть здійснені в російських рублях через фінансові установи, які не перебувають під санкціями. Угода також потребує схвалення акціонерів.

Polymetal International входить у топ-5 компаній-виробників срібла та у топ-10 виробників золота у світі. Компанія має лістинг на Астанинській міжнародній біржі та Московській фондовій біржі.

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