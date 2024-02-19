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Суд у росії стягнув у власність держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen

16:19, 19 лютого 2024
За рішенням суду рф, Порошенко втратив акції в Липецькій фабриці Roshen.
Суд у росії стягнув у власність держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen
Джерело фото: volynnews
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Суд у Жовтневому районі міста Липецька, росія, вирішив стягнути на користь держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики «Roshen» та статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ «Рошен». Про це повідомляє судова система Липецької області, пише liga.net.

Рішення суду у цій адміністративній справі є обов'язковим до виконання, хоча може бути оскаржене.

Петро Порошенко володів цими підприємствами в росії до 2014 року, однак після початку конфлікту росії з Україною фабрику заарештували владні структури росії та перешкоджали її продажу. Таким чином, керівництво компанії «Roshen», як зазначив Порошенко, прийняло рішення про закриття підприємства у 2017 році.

Частину обладнання з фабрики вдалося перевезти до України, а перед закриттям підприємства вивести дивіденди на суму $72 мільйони.

Починаючи з 2014 року, Липецька фабрика не отримувала фінансування від України, і її прибуток не враховувався в загальному доході корпорації «Roshen».

За словами керуючого партнера компанії «Roshen» В'ячеслава Москалевського, Петро Порошенко припинив брати участь у операційній діяльності корпорації вже в 2003 році, коли активно зайнявся політикою.

У початковий період 2016 року Порошенко оголосив про передачу своєї частки в «Roshen» у так званий сліпий траст, який керується міжнародною банківською групою Rothschild & Co.

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