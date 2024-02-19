У Києві готуються до ремонту Південного мосту: він обійдеться бюджету в понад 28 млн гривень

Підрядник має закінчити роботи до кінця 2024 року.

У Києві планують поточний ремонт Північного мосту за понад 28,6 млн гривень. Про це йдеться на сайті Prozorro.

На Північному мості ремонтуватимуть дорожній одяг, заповнюватимуть деформаційні шви, а також переоблаштовуватимуть контактну мережу тролейбуса в тимчасове та постійне положення в бік проспекту Степана Бандери.

Підрядник має закінчити роботи до кінця 2024 року. Аукціон відбудеться 26 лютого.

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