Совещательная группа экспертов обнародовала график собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ

На данном этапе собеседования с кандидатами проводятся в рамках оценки уровня их моральных качеств.

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Как ранее мы писали, Совещательная группа экспертов объявила даты проведения собеседований с кандидатами на должность судьи КСУ.

Совещательная группа экспертов уже проинформировала кандидатов о дате и времени собеседований, а также отметила, что собеседования состоятся в Киеве.

Позже появился график собеседований всех 36 кандидатов:

2 березня, субота:

Бичков Ігор

Блажівська Оксана

Волкова Олена

Галамай Олеся

Денисенко Наталія

3 березня, неділя:

Ігнатенко Вадим

Коровайко Олександр

Мартєв Сергій

Олійник Алла

Панченко Наталія

Печений Олег

4 березня, понеділок:

Прокопенко Олександр

Ратуш Володимир

Ткаченко Олександр

Яновська Олександра

Андрейчук Любомир

Барабаш Юрій

5 березня, вівторок:

Бойко Андрій

Водянніков Олександр

Войнарівський Микола

Камінська Наталія

Кармаза Олександра

Кириченко Юлія

6 березня, середа:

Копиленко Олександр

Любченко Павло

Музика Максим

Назаров Іван

Павліш Павло

7 березня, четвер:

Радутний Олександр

Різник Сергій

Рогатюк Ігор

Савчин Михайло

Цимбалістий Тарас

8 березня, пʼятниця:

Шинкар Тетяна

Щербанюк Оксана

Яроменок Роман

Зазначається, що всі співбесіди будуть транслюватися наживо і всі бажаючі зможуть спостерігати за ними онлайн на ресурсах ДГЕ та КСУ.

Дорадча група експертів також нагадала, що протягом п’ятнадцяти днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, ДГЕ проводить оцінку кандидатів за критерієм високих моральних якостей.

У підсумку, кандидати отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Кандидати, які отримають оцінку «не відповідає» за критерієм високих моральних якостей вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припинять участь в конкурсі.

Кандидати, які на етапі оцінки моральних якостей отримають оцінку «відповідає», потраплять до наступного етапу конкурсного відбору – оцінки рівня компетентності.

Якщо оцінку «відповідає» отримає менше ніж дві особи на одну вакантну посаду, то оголошується новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду.

Ранее сообщалось, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного суда Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

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