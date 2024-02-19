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График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда состоятся со 2 по 8 марта.

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График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

16:27, 19 февраля 2024
Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда состоятся со 2 по 8 марта.
График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список
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Совещательная группа экспертов (ДГЭ) 19 февраля 2024 года обнародовала график собеседований с 36 кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады и Съезда судей. 

Интересно, что собеседования с кандидатами на должности судей КСУ будут проходить даже в субботу и воскресенье. 

Согласно графику, собеседования состоятся со 2 по 8 декабря

2 березня, субота: 

Бичков Ігор

Блажівська Оксана

Волкова Олена

Галамай Олеся

Денисенко Наталія 

3 березня, неділя: 

Ігнатенко Вадим

Коровайко Олександр

Мартєв Сергій

Олійник Алла

Панченко Наталія

Печений Олег 

4 березня, понеділок: 

Прокопенко Олександр

Ратуш Володимир

Ткаченко Олександр

Яновська Олександра

Андрейчук Любомир

Барабаш Юрій 

5 березня, вівторок:

Бойко Андрій

Водянніков Олександр

Войнарівський Микола

Камінська Наталія

Кармаза Олександра

Кириченко Юлія 

6 березня, середа: 

Копиленко Олександр

Любченко Павло

Музика Максим

Назаров Іван

Павліш Павло 

7 березня, четвер: 

Радутний Олександр

Різник Сергій

Рогатюк Ігор

Савчин Михайло

Цимбалістий Тарас 

8 березня, пʼятниця: 

Шинкар Тетяна

Щербанюк Оксана

Яроменок Роман 

Также отметим, что состоятся online трансляции собеседований с кандидатами.

Напомним, что сейчас вакантны пять должностей судей Конституционного Суда (3 – по квоте Верховной Рады, 2 – от Съезда судей)

Детальнее с 16 кандидатами на должности судей КСУ по квоте Съезда судей можно ознакомиться по указанной ссылке, а с кандидатами от Верховной Рады по соответствующей ссылке.

Также напомним, что Совещательная группа экспертов состоит из шести членов – трех украинских представителей и трех иностранных экспертов. Иностранные эксперты имеют контрольный голос во время голосования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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