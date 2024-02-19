График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

Совещательная группа экспертов (ДГЭ) 19 февраля 2024 года обнародовала график собеседований с 36 кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады и Съезда судей.
Интересно, что собеседования с кандидатами на должности судей КСУ будут проходить даже в субботу и воскресенье.
Согласно графику, собеседования состоятся со 2 по 8 декабря.
2 березня, субота:
Бичков Ігор
Блажівська Оксана
Волкова Олена
Галамай Олеся
Денисенко Наталія
3 березня, неділя:
Ігнатенко Вадим
Коровайко Олександр
Мартєв Сергій
Олійник Алла
Панченко Наталія
Печений Олег
4 березня, понеділок:
Прокопенко Олександр
Ратуш Володимир
Ткаченко Олександр
Яновська Олександра
Андрейчук Любомир
Барабаш Юрій
5 березня, вівторок:
Бойко Андрій
Водянніков Олександр
Войнарівський Микола
Камінська Наталія
Кармаза Олександра
Кириченко Юлія
6 березня, середа:
Копиленко Олександр
Любченко Павло
Музика Максим
Назаров Іван
Павліш Павло
7 березня, четвер:
Радутний Олександр
Різник Сергій
Рогатюк Ігор
Савчин Михайло
Цимбалістий Тарас
8 березня, пʼятниця:
Шинкар Тетяна
Щербанюк Оксана
Яроменок Роман
Также отметим, что состоятся online трансляции собеседований с кандидатами.
Напомним, что сейчас вакантны пять должностей судей Конституционного Суда (3 – по квоте Верховной Рады, 2 – от Съезда судей)
Детальнее с 16 кандидатами на должности судей КСУ по квоте Съезда судей можно ознакомиться по указанной ссылке, а с кандидатами от Верховной Рады по соответствующей ссылке.
Также напомним, что Совещательная группа экспертов состоит из шести членов – трех украинских представителей и трех иностранных экспертов. Иностранные эксперты имеют контрольный голос во время голосования.
Автор: Вячеслав Хрипун
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