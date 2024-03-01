Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Адвокатов предлагают забронировать, чтобы не срывать судебные процессы – поправки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты в правках к закону о мобилизации подняли вопросы бронирования адвокатов.

Когда различия в изложении фактических обстоятельств преступления в уведомлении о подозрении и обвинительном акте не являются основанием для отмены приговора

Объединенная палата КУС ВС объяснила, когда различия в изложении фактических обстоятельств уголовного правонарушения в сообщении о подозрении и в обвинительном акте не являются существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Европейский парламент призвал Украину ратифицировать Римский статут и выпускать депутатов в командировку за границу

Также Европарламент отмечает, что процесс вступления Украины в ЕС будет базироваться на заслугах, и что методология расширения делает упор на ключевые сферы уважения к верховенству права, фундаментальным ценностям, правам человека, демократии и борьбе с коррупцией.

  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Владимир Зеленский утвердил персональный состав Конкурсной комиссии по отбору судей КСУ

09:45, 1 марта 2024
В состав этой комиссии назначен, в частности, известный судья из США Богдан Футей.
Владимир Зеленский утвердил персональный состав Конкурсной комиссии по отбору судей КСУ
Фото: Офис Президента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал указ №139/2024 о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

В целях обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых президентом, Зеленский постановил:

- утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины;

- создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины, и утвердить ее персональный состав;

- конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых президентом.

В то же время согласно указу, утратившими силу признаны:

- Указ президента Украины от 20 апреля 2021 г. № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";

- Указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Также утвержден состав Конкурсной комиссии по отбору судей КСУ. Конкурсная комиссия должна обеспечить проведение отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте Президента.

В состав комиссии вошли:

Лазур Ярослав Владимирович – декан юридического факультета Ужгородского национального университета, доктор юридических наук, профессор (по согласию)

Лотюк Ольга Степановна – заведующая кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор (по согласию)

Скрипнюк Александр Васильевич – директор Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор

Слинько Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, профессор (по согласию)

Футей Богдан – доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки (по согласию).

Ранее мы писали, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного Суда.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

Еще сообщалось, что собеседования с кандидатами на должности судей КСУ состоятся со 2 по 8 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео