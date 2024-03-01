Владимир Зеленский утвердил персональный состав Конкурсной комиссии по отбору судей КСУ

В состав этой комиссии назначен, в частности, известный судья из США Богдан Футей.

Фото: Офис Президента

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Президент Владимир Зеленский подписал указ №139/2024 о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

В целях обеспечения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых президентом, Зеленский постановил:

- утвердить положение о проведении конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины;

- создать конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, назначаемых президентом Украины, и утвердить ее персональный состав;

- конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых президентом.

В то же время согласно указу, утратившими силу признаны:

- Указ президента Украины от 20 апреля 2021 г. № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины";

- Указ президента Украины от 17 августа 2021 г. № 365/2021 "Вопрос конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины".

Также утвержден состав Конкурсной комиссии по отбору судей КСУ. Конкурсная комиссия должна обеспечить проведение отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте Президента.

В состав комиссии вошли:

Лазур Ярослав Владимирович – декан юридического факультета Ужгородского национального университета, доктор юридических наук, профессор (по согласию)

Лотюк Ольга Степановна – заведующая кафедрой конституционного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, профессор (по согласию)

Скрипнюк Александр Васильевич – директор Института государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор

Слинько Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук, профессор (по согласию)

Футей Богдан – доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий Соединенных Штатов Америки (по согласию).

Ранее мы писали, что Совещательная группа экспертов определила, как будет отбирать судей Конституционного Суда.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о профессиональных достижениях иностранных членов Совещательной группы экспертов.

Еще сообщалось, что собеседования с кандидатами на должности судей КСУ состоятся со 2 по 8 марта.

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